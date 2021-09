Chega oficializa aproximação ao Vox com um almoço na Nazaré

Na Nazaré, o Chega realizou a primeira academia de verão do partido, onde fez uma aproximação formal ao Vox espanhol. André Ventura almoçou com o porta-voz parlamentar do partido conservador espanhol, e anunciou que está a ser preparada uma cimeira entre os dois líderes.

Depois de algumas falsas partidas, o Chega e o Vox estiveram juntos na mesma sala. Ventura e Ivan uniram mãos e esforços para um futuro em que há ideias semelhantes. Querem formar uma parceria na luta contra o socialismo. A cimeira entre os líderes virá um dia destes.

O mau estar causado por um mapa de uma península ibérica só com Espanha, mostrado numa manifestação do Vox, em 2020, levou Ventura a exigir um pedido de desculpas. Assunto que parece ultrapassado.

Os dois falaram aos jovens do Chega por entre muitas palmas e cânticos. Mas como as legislativas ainda vêm longe, Ventura usou a metáfora da luta para as autárquicas.

A primeira academia de verão do Chega terminou à capela com o hino nacional.