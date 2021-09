PSP vai apresentar queixa contra juiz negacionista

A Polícia de Segurança Pública vai apresentar queixa contra o juiz negacionista Rui Fonseca e Castro, que insultou vários agentes antes de ser ouvido pelo Conselho Superior de Magistratura, nesta terça-feira.

Perante os comportamentos "desadequados e impróprios", como a Associação Sindical dos Juízes já caracterizou, a PSP vai recorrer esta quarta-feira às entidades judiciárias.

De acordo como que se lê no comunicado, "estes comportamentos tiveram o aparente objetivo de provocar os Polícias em serviço" que mantiveram, de acordo com a PSP uma postura profissional.

A PSP realça que durante a manifestação junto ao Conselho Superior de Magistratura, onde o juiz foi ouvido na sequência de um processo disciplinar, as regras no âmbito da pandemia, não foram cumpridas:

"Durante a manifestação e a interação com os Polícias, verificou-se o incumprimento das regras em vigor para a prevenção da disseminação da pandemia que ainda nos atinge, pelo que a PSP adotará as diligências necessárias para a identificação dos infratores, a fim de proceder ao levantamento dos respetivos autos por contraordenação", lê-se no comunicado.