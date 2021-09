Bandeira nacional a meia-haste no hospital onde Sampaio estava internado

O antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, morreu esta sexta-feira, a informação foi confirmada por fonte da família. Estava internado no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, desde o dia 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias. Jorge Sampaio tinha 81 anos.

Sampaio estava de férias com a família no Algarve quando teve de ser internado no Hospital de Portimão, tendo depois sido transferido para o Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, onde era acompanhado.

O estado de saúde de Jorge Sampaio agravou-se nos últimos dias, como conta a repórter da SIC no Hospital de Santa Cruz, Ana Geraldes.

Esta manhã, após o anúncio da morte do antigo Presidente da República, o hospital colocou a bandeira nacional a meia-haste.

Jorge Sampaio mantinha uma presença bastante ativa. Ainda no mês passado lançou um programa de bolsas no âmbito da plataforma dos estudantes sírios que fundou e que liderava.

