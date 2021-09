O número final de candidatos ao ensino superior público ultrapassa os 64 mil, após o reforço das vagas inicialmente disponibilizadas, indicou esta sexta-feira o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

"Na sequência do reforço de vagas do concurso nacional de acesso 2021 (que aumentou mais 3.080 vagas face ao valor divulgado inicialmente em julho de 2021), mais 240 estudantes apresentaram a sua candidatura a este concurso, fixando o número final em 64.209 candidaturas", avança uma nota do gabinete de ministro Manuel Heitor.

Segundo o Ministério, os candidatos que submeteram a sua candidatura durante a primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público tiveram a possibilidade de atualizar as suas opções de candidatura entre 7 e 9 de setembro, bem como a apresentação de candidatura aos interessados que não haviam feito.

"Na sequência desse processo, foram apresentadas 240 novas candidaturas e alteradas 4.043 candidaturas", precisa a nota.

Dos 64.209 candidatos ao ensino superior, 60.343 são oriundos do continente, 1.113 dos Açores, 1.719 da Madeira, 628 são provenientes do contingente dos emigrantes, 44 dos militares e 362 dos candidatos com deficiência.

O Ministério sublinha que "a tendência de aumento de candidatos ao ensino superior público demonstra uma confiança crescente dos jovens e das suas famílias na formação superior, nas instituições e nas vantagens decorrentes da qualificação superior, o que assume particular relevância no contexto do processo em curso de recuperação económica e social na sequência da crise internacional associada à pandemia de covid-19.

Os resultados da colocação dos estudantes decorrente da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior são divulgados a 27 de setembro.