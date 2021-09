Líder do CDS destaca entrega de Jorge Sampaio à causa pública e o serviço que prestou a Portugal

Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS, destaca o "papel importante" de Jorge Sampaio em várias momentos.

O líder do CDS recorda a libertação de Timor-Leste, a defesa dos oceanos e a proteção dos refugiados. Rodrigues dos Santos sublinha ainda a "entrega que teve à causa pública e o serviço que prestou a Portugal".

O antigo Presidente da República morreu esta sexta-feira, a informação foi confirmada por fonte da família. Estava internado no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, desde o dia 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias. Jorge Sampaio tinha 81 anos.

Sampaio estava de férias com a família no Algarve quando teve de ser internado no Hospital de Portimão, tendo depois sido transferido para o Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, onde era acompanhado.

