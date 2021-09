Marcelo visita memorial do 11 de Setembro  

O Presidente da República já está nos Estados Unidos para participar na Assembleia Geral das Nações Unidas.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que é urgente aprovar um tratado global contra pandemias e reforçar o diálogo entre organizações.

"Temos de prevenir próximas pandemias com um tratado global contra pandemias, temos de reforçar e reformar a Organização Mundial de Saúde, o que significa dar mais peso às Nações Unidas e às organizações mundiais", explicou.

Antes disso, este domingo, o Presidente da República visita o memorial do 11 de Setembro e estará com familiares de vítimas portuguesas e luso-americanas dos atentados terroristas de há 20 anos, que no total mataram quase três mil pessoas.

