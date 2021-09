Motas com inspeção obrigatória a partir de 1 de janeiro de 2022

As motas vão passar a ter de fazer inspeção já no próximo ano.



A partir de 1 de janeiro também os motociclos passam a ser obrigados a inspeções periódicas à semelhança do que já acontece com os restantes veículos.

A medida já estava prevista desde 2012 mas, segundo o Jornal de Negócios de hoje avança agora, uma década depois para transpor a diretiva europeia que torna obrigatórias as inspeções de motos em toda a União Europeia.

Segundo o secretário de Estado das Infraestruturas o decreto-lei será aprovado em breve plo Governo e obriga todos os veículos com mais de 125 centímetros cúbicos a inspeções periódicas.