Ordem dos Médicos abre processo disciplinar a Fernando Nobre

O Conselho de Disciplina da Ordem dos Médicos abriu esta terça-feira formalmente um processo disciplinar ao presidente e fundador da AMI, Fernando Nobre, pelas declarações durante uma manifestação de negacionistas em frente ao Parlamento.

Ao que a SIC apurou, chegaram à Ordem várias queixas que motivaram o processo disciplinar.

O ex-candidato à Presidência da República, que é contra a vacina da covid-19 e o uso de máscaras, atacou os médicos que diz ganharem mais dinheiro pelo trabalho nos covidários.

Durante 25 minutos, empurrado pelos ecos da multidão, Fernando Nobre referiu que 93% a 97% dos testes PCR são falsos positivos e lembrou que se curou da infeção por covid-19, já com níveis de oxigénio de 70% e 41º graus de febre, através de fármacos cuja eficácia científica nunca foi comprovada.

"Isso não se trata com paracetamol, ou doliprane, ou ben-u-ron. Isso trata-se como eu me tratei, tratei a minha mulher, tratei a minha filha: com azitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina. Numa semana, estávamos todos curados", referiu Fernando Nobre.