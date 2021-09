Antigos nomes fortes do CDS apelam à discussão sobre estratégia de futuro

Dois antigos nomes fortes do CDS apelam à discussão interna sobre a estratégia de futuro do partido. Um outro nome, o de Ana Rita Bessa, deixa sexta-feira o lugar de deputada centrista.

Ao jornal Expresso, Ana Rita Bessa explicou que a decisão, tomada no início do mês, só agora é anunciada para "não criar qualquer pretexto para complicar" as contas do partido nas autárquicas. A renúncia resulta de um "conjunto de desilusões". "O CDS, em vez de contribuir para clarificar, tem sido difuso, reactivo", disse admitindo que "não encontra sentido útil" em ser deputada agora.

Do líder do partido, não obteve qualquer resposta às mensagens urgentes que enviou. Janeiro será o mês da discussão interna, num congresso que se antevê novamente quente.