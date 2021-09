Suspeito de tráfico de droga foge da PJ de Faro

Um homem de 35 anos, alvo de um mandado de busca internacional, fugiu estas quarta-feira das instalações da Polícia Judiciária, em Faro, enquanto aguardava pelos procedimentos de identificação.

Foi pela porta das traseiras, depois da hora de almoço, que o homem de 35 anos conseguiu escapar.

Tinha sido levado pouco antes para as instalações de Faro por uma unidade da PJ de Lisboa que faz cumprir os mandados de captura internacional.

Por ser necessária a confirmação da identidade, o suspeito de tráfico de droga, que na altura ainda não estava formalmente detido, terá sido deixado sozinho na zona da garagem da Polícia Judiciária, o que permitiu a fuga.

A PJ confirma a situação e continua as diligencias para a localização do individuo, mas não adianta pormenores. Desconhece-se se o homem estaria no Algarve de férias ou a residir e em que contexto foi localizado.