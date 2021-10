Casa Aberta para renovação de cartão de cidadão e passaporte arranca amanhã

A iniciativa Casa Aberta para renovação e levantamento do cartão de cidadão e do passaporte arranca este sábado 2 de outubro em nove Lojas do Cidadão e no Campus da Justiça de Lisboa.

Segundo o Ministério da Justiça, a iniciativa será aplicada em Lojas do Cidadão na área de Lisboa - Laranjeiras, Saldanha, Marvila e Odivelas -, Porto -- Porto e Vila Nova de Gaia --, em Coimbra, Braga e Faro e nos balcões de atendimento ao público do Instituto de Registos e Notariado, no Campus da Justiça, no Parque das Nações, em Lisboa.

Estes locais terão nos próximos 8 sábados entre 2 outubro e 20 de novembro, horário alargado, entre as 9h00 e as 22h00.

O atendimento presencial para a renovação dos documentos é feito mediante distribuição de senhas digitais que podem ser obtidas através do site Mapa do Cidadão, durante o horário de funcionamento dos balcões, existindo também, em alternativa, um dispensador de senhas no local.

Para evitar os aglomerados no interior dos espaços, é aconselhado que se envie um SMS para o número 3838, e assim os cidadãos poderão ser avisados da aproximação do seu atendimento.

Para tal, basta enviar uma mensagem com o seguinte texto:

“SIGA (espaço) CÓDIGO DA SUA SENHA (espaço) NÚMERO DE SENHAS DE ANTECEDÊNCIA PRETENDIDO”, por exemplo “SIGA 45 20”.

Esta funcionalidade está disponível para as senhas obtidas online e presencialmente.