Os diretores do Hospital de Setúbal vão demitir-se, depois do diretor do centro hospitalar ter apresentado a demissão na quinta-feira por falta de condições.

O diretor do Serviço de Infecciologia, José Poças, relatou à SIC uma situação de abandono por parte do Ministério da Saúde, que já acontece há muitos anos.

Entre os principais problemas, estão as condições das infraestruturas, a falta de meios tecnológicos e a falta de medidas que promovam a atratividade dos profissionais.



