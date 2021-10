Francisco Rodrigues dos Santos "soube pela comunicação social que o Sebastião Bugalho tinha aceite o lugar de deputado" para substituir Ana Rita Bessa.

Em entrevista ao Expresso, o líder do CDS diz que teve conhecimento das mudanças na bancada parlamentar do CDS no Parlamento não "pelos canais formais e próprios dentro do CDS ", mas pela imprensa.

"Eu sou presidente de um partido e não tive uma comunicação a dar-me nota de que era o Sebastião Bugalho quem ia substituir a Ana Rita Bessa"

Rodrigues dos Santos diz ter "confiança política no Telmo Correia", mas refere que "gostava de não ter sabido pela comunicação social".

Veja também: