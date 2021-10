Jornadas Mundiais da Juventude serão "marco histórico para Portugal"

A Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 (JMJ Lisboa 2023), que será encerrada pelo Papa, vai realizar-se entre os dias 1 e 6 de agosto desse ano, anunciou este domingo o Comité Organizador Local.

D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa, disse que o evento é exigente, uma vez que podem chegar a Portugal mais de um milhão de jovens do mundo inteiro. A logística já está a ser preparada por todas as dioceses que deverão ajudar com os alojamentos, transportes e alimentação.

"A data faz com que o contador comece a contar", referiu o bispo.