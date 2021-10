Alemã resgatada na Serra da Estrela perdeu-se a percorrer um trilho

A jovem alemã que estava desaparecida na Serra da Estrela desde segunda-feira foi encontrada e está bem. Foi percorrer um trilho e acabou por perder-se. Fraca e debilitada, a turista alemã foi retirada do helicóptero e transportada para a ambulância, onde seguiu até ao Hospital da Covilhã.

Foi o resultado de duas noites ao relento e várias tentativas de reencontrar o trilho de regresso ao carro estacionado perto da Lagoa Comprida. A mulher de 27 anos acabou por ser localizada entre a lagoa dos Conchos e o Vale do Rossim.

A jovem alemã, que residente no Porto, chegou sozinha na segunda-feira à Serra da Estrela e acabou por se perder. A bateria do telemóvel falhou e ficou incontactável. Acabou por ser resgatada com vida e fora de perigo.

A operação de buscas envolveu quase 40 pessoas, incluindo o namorado da vítima. A Polícia Judiciária da Guarda ainda interrogou a turista e o namorado, mas tudo indica que o desaparecimento, embora negligente, foi acidental.