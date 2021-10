Homem morre em acidente com trator agrícola em Viseu

Um homem morreu este sábado num acidente de trabalho com um trator agrícola, no concelho de Viseu, disse à agência Lusa uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O acidente ocorreu cerca das 16:00, em Faíl, localidade da União das Freguesias de Faíl e Vila Chã de Sá, em circunstâncias ainda por esclarecer, anunciou o CDOS de Viseu.

"A vítima mortal terá cerca de 65 anos", acrescentou a fonte.

Às 17:45, estavam ainda no local elementos dos Bombeiros Sapadores de Viseu, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR.