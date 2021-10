Marcelo reconhece papel de Cabrita no combate aos incêndios

O Presidente da República agradeceu este sábado o trabalho do Ministro da Administração Interna no capítulo do combate a incêndios e defendeu que Eduardo Cabrita fez o que podia e não podia para aprender com as lições do passado.

Na inauguração da sede da Liga dos Bombeiros Portugueses, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que é justo agradecer a Eduardo Cabrita "para não ser tarde demais" quando tiver de o fazer.

"Queria dizer, porque é justo, é justo e não tem sido dito ao MAI, que neste domínio, há que lhe agradecer. Como em tudo na vida, há domínios que correm melhor e correm pior na vida dos políticos", sustentou Marcelo Rebelo de Sousa.