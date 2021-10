Líder do CDS diz que "não é tempo de voltar a insistir nos erros do passado"

Um dia depois de Nuno Melo anunciar a candidatura à liderança do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos acusa a oposição interna de estar a fazer campanha contra a atual direção desde o primeiro minuto.

Em dia de reunião do conselho nacional do CDS, que teve momentos de alta tensão, o líder centrista recorreu a argumentos de Paulo Portas para justificar a antecipação do congresso do partido para o final de novembro.

Francisco Rodrigues dos Santos considerou hoje que "não é tempo" de o partido "voltar a insistir nos erros do passado", mas de "olhar para a frente", e que o futuro se faz de novas ideias e protagonistas.

