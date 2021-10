GNR abre inquérito à atuação de militares perante agressão em discoteca do Algarve

Um segurança de uma discoteca, em Albufeira, agrediu um cliente há mais de uma semana. A GNR avançou com um processo de averiguações à conduta dos militares que responderam à ocorrência.

A agressão terá acontecido no seguimento de uma conversa azeda, motivada por uma desavença pessoal. O segurança de serviço de um grupo de estabelecimentos noturno deixou a vítima inconsciente, sem que alguém tentasse intervir.

A vítima, André Barbosa, é um barman, residente na região Norte, que trabalha por temporadas no Algarve. Na altura, não apresentou queixa e dispensou assistência médica. Em declarações à SIC, a vítima revelou que foi submetida a uma cirurgia ao maxilar.

André Barbosa apresentou entretanto queixa junto das autoridades do local de residência.

As imagens de videovigilância mostram a chegada do corpo de intervenção da GNR, cuja presença terá coincidido com o fim da agressão. A própria GNR abriu um processo de averiguações à conduta dos militares.

A SIC não conseguiu falar com a gerência da discoteca onde ocorreram as agressões. O responsável pela empresa de segurança não quis prestar esclarecimentos.