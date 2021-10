O suspeito de ter espancado um jovem de 23 anos na Baixa do Porto na madrugada de domingo, que acabou por morrer no Hospital de Santo António, ficou em prisão preventiva, avançou hoje fonte policial.

Em declarações à Lusa, fonte da PSP indicou que o alegado agressor, de 21 anos e que foi na segunda-feira presente junto do Tribunal de Instrução Criminal (TIC), ficou em "prisão preventiva e recolheu ao Estabelecimento Prisional do Porto".

O caso ocorreu na zona de Passos Manuel, na Baixa do Porto, cerca das 03:00 de domingo, quando um rapaz de 23 anos foi espancado e ficou inconsciente e inanimado na via pública, tendo depois as autoridades conduzido o jovem em estado grave para o Hospital de Santo António, onde veio a falecer.

O jovem foi basquetebolista no Guifões Sport Clube, em Matosinhos.

Numa publicação na página oficial na rede social Facebook, o clube de Matosinhos deu conta da morte: "No dia de ontem [domingo] acordámos com a triste notícia de que o nosso ex-atleta Paulo Correia sofreu um ataque violento que o colocou numa situação de luta pela vida. Infelizmente, a situação era demasiado grave pelo que acabou por falecer".

"Ele estava inconsciente, inanimado na via pública e recebeu assistência médica no local com equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que depois o conduziu para o Hospital de Santo António", explicou a mesma fonte policial.

Vários incidentes têm marcado a noite do Porto, principalmente aos fins de semana, mas as autoridades não estabelecem, para já, qualquer associação entre este e outros casos.

