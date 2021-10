Na véspera do 13 de outubro, vários grupos de peregrinos têm chegado à Cova da Iria quer seja para pagar promessas ou para agradecer à Nossa Senhora.

A peregrinação de outubro, que celebra a sexta aparição de Nossa Senhora, com particular destaque para o chamado "milagre do sol", é a última grande peregrinação aniversária de um ano pastoral.

Com o fim do limite para a entrada de peregrinos, dezenas de milhares de peregrinos são esperados no Santuário de Fátima.

VEJA TAMBÉM: