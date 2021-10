Falta de médicos limitou urgências do Hospital de Santo André, Leiria, durante a madrugada

A resposta da urgência do Hospital de Leiria já está normalizada, mas entre as 22 horas de ontem e as 8 horas desta manhã, o serviço foi parcialmente fechado. Entre razões apontadas está a falta de médicos.

Na terça-feira, o Centro Hospitalar de Leiria anunciou que o acesso ao serviço de Urgência Geral do Hospital de Santo André iria estar limitado entre as 22:00 e as 08:00 de hoje e admitiu "o possível reencaminhamento de alguns doentes para as Urgências do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra".

Segundo o CHL, esta situação deveu-se "a três razões essenciais": falta de médicos, falsas urgências e a deslocação de doentes das Caldas da Rainha.

O presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, pede uma "solução de fundo" para ultrapassar situações como a que ocorreu esta madrugada no Hospital de Santo André.