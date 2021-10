Médicos da Urgência Metropolitana de Psiquiatria do Porto demitem-se em bloco

Os médicos responsáveis pela Urgência Metropolitana de Psiquiatria do Porto (UMPP), concentrada desde abril de 2006 no Hospital de São João, apresentaram a sua demissão por aquele serviço padecer de "limitações e problemas vários" desde a sua génese.

Na carta de demissão datada de terça-feira, a que a Lusa teve acesso esta quarta-feira, os oito médicos psiquiatras afirmam que a UMPP "padece de limitações e problemas vários desde a sua génese que têm sido sistematicamente levantados pelos profissionais de saúde que lá trabalham e pelos seus representantes".

Dirigindo a carta ao presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte), ao coordenador regional da Saúde Mental da ARS-Norte e aos diretores dos Serviços de Psiquiatria, os médicos salientam que um dos problemas "basilares" daquela urgência é a "ausência de definição dos critérios de referenciação".

Escrevem os clínicos que este problema foi "já repetidamente reportado e discutido nas reuniões de coordenação que mereceu a elaboração de um documento pela coordenação da UMPP em 2018".

Salientando que desde o início da pandemia da covid-19 tem ocorrido uma "acentuada deterioração no modo de funcionamento" da UMPP, afetada pelas "graves limitações à transferência de doentes para o serviço de internamento de retaguarda da urgência (Hospital Magalhães Lemos)", os médicos afirmam que a ausência de articulação com este serviço "inviabiliza o atual modelo de funcionamento".

Na missiva, os oito profissionais de saúde dizem já ter, por diversas ocasiões, individual e coletivamente, denunciado "a gravidade destas situações às diferentes entidades", mas que perante a "ausência de respostas e resolução dos problemas", comunicaram a sua escusa de responsabilidade por riscos decorrentes da não resolução dos problemas que "colocam em risco a segurança clínica, qualidade do serviço prestado e dignidade de utentes e profissionais".

Referindo-se a uma reunião solicitada a 9 de julho com o Conselho Diretivo da ARS-Norte, os médicos dizem existir "dificuldades de comunicação" com aquela entidade e que a reunião "ainda não foi agendada".

"Registamos ainda a notória ausência de articulação entre a ARS-Norte e a Coordenação da UMPP e que culminou no recente pedido de exoneração de funções da Dra. Márcia Mota, com o qual nos solidarizamos", referem os clínicos, justificando a demissão da coordenadora com a "falta de informação" sobre os planos de obras no Hospital Magalhães Lemos, a "falta de resposta" ao pedido de reunião e ao não ter sido convocada para a reunião da ARS-Norte, no dia 01 de outubro, com o objetivo de discutir as atuais condições da UMPP.