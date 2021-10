Cavalos garranos foram libertados no Parque Natural Sintra-Cascais

Seis cavalos garranos vão passar a viver em liberdade no Parque Natural Sintra-Cascais. O objetivo é ajudarem a gestão da floresta e minimizar o risco de incêndios.

Os garranos são uma raça autóctone e vão agora explorar uma zona uma zona vedada com cerca de 50 hectares. A espécie esteve em risco de extinção, existindo atualmente cerca de mil exemplares em Portugal.

Entre os animais libertados há cinco potros – cavalos com menos de um ano – e uma fêmea com cerca de oito anos. Todos têm uma coleira eletrónica e são acompanhados através de um sistema GPS.

Quem visitar os trilhos do Parque Natural pode interagir com estes animais. De acordo com a Câmara municipal, a parte social da iniciativa é um fator importante, principalmente depois da pandemia.

Os cavalos foram capturados na Serra da Cabreira, em Vieira do Minho, e trazidos para o Parque Natural Sintra-Cascais. São selvagens e vão continuar a viver livremente.