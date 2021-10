PSP garante que disparos para o ar em jogo de futebol não causaram feridos 

A PSP abriu um inquérito aos agentes que dispararam para o ar durante um jogo de futebol, no domingo, entre o Olímpico do Montijo e o Vitoria de Setúbal B, para averiguar se a lei e a regulamentação interna foram cumpridas.

A intervenção da polícia foi feita para tentar por fim aos desacatos no relvado.

As imagens divulgadas na internet mostram a intervenção da polícia durante desacatos no relvado. Num dos vídeos, que tem 50 segundos, contam-se 10 tiros disparados para o ar.

Não há imagens do antes e depois, mas ao que a SIC apurou, tudo começou com uma discussão entre elementos das duas equipas.

Num comunicado enviado às redações, a PSP explica que, durante a intervenção policial, "três polícias produziram disparos de advertência, com arma de fogo, para o ar", tendo sido "possível fazer cessar a desordem e as agressões e repor a ordem pública no recinto desportivo".

"Da ação policial, incluindo dos disparos produzidos, não resultaram ferimentos nem danos", assinalou.

Veja também: