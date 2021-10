Costa admite voltar a descer imposto sobre os combustíveis

António Costa admite voltar a descer o ISP, mas diz que decisão vai depender de avaliação semanal, ao mesmo tempo que o ministro das Infraestruturas se reúne com o setor das transportadoras de mercadorias, que pede apoios para evitar falências e perda de postos de trabalho.

Em Portugal, há cerca de 6 mil empresas transportadores de mercadorias e, segundo a ANTRAM, todas estão já num limiar de forças.

André Matias Almeida, da ANTRAM, prevê que, caso nada seja feito, as empresas serão gravemente prejudicadas, com "insolvências, despedimentos e disrupção das mercadorias".

A ANTRAM, no entanto, vê com bons olhos as novas descidas no ISP, o imposto sobre os combustíveis.

Desta forma, o primeiro-ministro afirma que a decisão de devolver ou não devolver o IVA dos combustíveis vai depender de uma avaliação semanal.

