Na madrugada desta segunda-feira, três homens encapuzados assaltaram uma loja em Rebordosa, no concelho de Paredes.

Os assaltantes com um jipe subiram um passeio, arrombaram a montra e fugiram com várias malas de marca, avaliadas em cerca de 30 mil euros.

No espaço de um ano, este foi já o terceiro assalto do género que o proprietário da loja relata. O Núcleo de Investigação Criminal da GNR esteve no local a procurar indícios dos autores do assalto.