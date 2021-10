Valores defendidos por Aristides de Sousa Mendes "devem ser inspiração", afirma António Costa

Na homenagem ao antigo cônsul Aristides de Sousa Mendes, no Panteão Nacional esta terça-feira, várias foram as figuras políticas que estiveram presentes. A cerimónia de concessão de honras teve a intervenção do chefe de Estado, primeiro-ministro e presidente da Assembleia da República.

Numa declaração, o primeiro-ministro lembrou que os valores defendidos por Aristides de Sousa Mendes têm de continuar a ser uma inspiração.

"A história tem-nos contado que aquilo com que Aristides de Sousa Mendes foi confrontado, continua a ser uma realidade de hoje", avisa António Costa.

António Costa adianta, ainda, que "valores devem ser lembrados", nomeadamente, a proteção da dignidade humana e a proteção das vidas.

Esta homenagem acontece 67 anos após a morte do antigo cônsul de Portugal em Bordéus, França, que salvou milhares de judeus e outros refugiados do regime nazi, durante a Segunda Guerra Mundial, emitindo vistos à revelia das ordens do Governo de António de Oliveira Salazar, o que lhe valeu a expulsão da carreira diplomática, e acabaria por morrer na miséria.

