Guerra fria no PSD: Rangel vê recandidatura de Rio com "alegria democrática"

Paulo Rangel diz que vê o anúncio da recandidatura de Rui Rio à liderança do PSD com "alegria democrática", depois de Rui Rio ter defendido que quem decide são militantes livres e não as estruturas do partido, com Rangel a também sublinhar a liberdade de todos os militantes.

Em bastiões como Porto, Braga, Lisboa e Aveiro, a maioria tende para o lado de Paulo Rangel, com Rui Rio a procurar colar o adversário ao aparelho e a apostar no voto livre.

Mas Rangel não o deixa sozinho a segurar a bandeira da liberdade, e agora o social-democrata vem, também, saudar a "liberdade democrática" da recandidatura do adversário.

Numa entrevista à Visão, Rangel aponta falhas à liderança de Rio, mas prefere apontar as armas contra António Costa, o seu alvo principal.

O eurodeputado, no próximo domingo, terá a primeira ação de campanha com militantes, no Porto, dias depois de Rui Rio apresentar formalmente a candidatura na mesma cidade - a maior distrital do PSD em número de militantes e de votos

