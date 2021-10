O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, foi este domingo vaiado por ex-militares paraquedistas.

O protesto começou pouco depois do arranque da cerimónia militar e acontece porque estes ex-militares foram impedidos de cantar o "Hino Pátria Mãe" nas cerimónias do Dia do Exército, que decorrem em Aveiro.

No entanto, a norma que impede os paraquedistas de participarem na ceromónia é apenas uma das razão do descontentamento destes militares, que organizaram um protesto através das rede sociais.

O repórter da SIC no local, Paulo Ravara, faz o ponto de situação do protesto.

As comemorações do dia do exército tem por objetivo dar a conhecer as competências desta força militar. Ao longo dos últimos quatro dias houve várias iniciativas na cidade de Aveiro.