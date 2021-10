Hospital de Setúbal: bastonário alerta para a falta de médicos e condições de trabalho

O bastonário da Ordem dos Médicos esteve no Parlamento a ser ouvido sobre as dificuldades sentidas no Hospital de Setúbal.

Miguel Guimarães diz que a contratação de 10 médicos, anunciada pelo Governo continua a ser "insuficiente".

"Desde 2015 até agora, foram mais os médicos que não ficaram a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, do que aqueles que ficaram", alerta Miguel Guimarães.

Profissionais de saúde e utentes reuniram-se no sábado para protestar contra a degradação das instalações e equipamentos hospitalares.

Em frente ao Hospital de São Bernardo, em Setúbal, acusaram o Ministério da Saúde de não cumprir com as promessas de financiamento, ampliação e requalificação do Centro Hospitalar.

VEJA TAMBÉM: