Manhã com mais trânsito em Lisboa devido à greve no Metro

A circulação do Metro de Lisboa deverá ser retomada em breve, depois das fortes perturbações causadas pela greve parcial dos trabalhadores, esta terça-feira.

A greve refletiu-se nas filas para os autocarros e no trânsito.

Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS), faz um balanço "muito positivo" da greve.

"Tivemos os trabalhadores a responderem ao que decidiram em plenário", afirma em entrevista à SIC Notícias.

Às 10:00, algumas pessoas aguardavam pela abertura do metropolitano à entrada da estação do Campo Grande, prevista para as 10:15.

A FECTRANS ameaça endurecer a greve, com uma de "24 horas", em vez de parcial, se não houver resposta do Governo e da administração.

Todas as estações estiveram fechadas

A adesão à greve parcial dos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa era às 06:45 elevada, encontrando-se todas as estações encerradas.

"Até esta hora [06:45], os trabalhadores que deviam ter entrado ao serviço não entraram. Não temos maquinistas, nem posto de comando central, o que significa que todas as estações estão fechadas. Não há circulação de comboios", disse Anabela Carvalheira.

A sindicalista da FECTRANS indicou que estão apenas a trabalhar cinco funcionários, que estão a cumprir os serviços mínimos.