JSD organiza congresso em Portalegre com intervenções de Rio e Rangel

A Juventude Social Democrata organiza em 13 de novembro o 3.º Congresso sobre Coesão Territorial, em Portalegre, que contará com a presença dos dois candidatos à liderança do PSD, o atual presidente Rui Rio e o eurodeputado Paulo Rangel.

O modelo será semelhante a uma iniciativa idêntica da JSD, que juntou então os três candidatos à liderança: Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz.

Este ano, a partir das 17:00, o 3.º Congresso da Coesão Territorial terá sessões de apresentação aos militantes e dirigentes da JSD dos candidatos à liderança do PSD, Rui Rio e Paulo Rangel.

Os dois candidatos à presidência do PSD farão intervenções à vez, com uma primeira parte aberta à comunicação social e uma segunda, fechada, com perguntas da assistência.

O 3.º Congresso da Coesão Territorial terá como mote "Portugal por Inteiro" e pretende debater os problemas e os desafios dos territórios de baixa densidade e do interior de Portugal.

De acordo com a organização, serão abordados temas como "o papel dos fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência, as novas realidades do mundo do trabalho e a organização administrativa do Estado".

O evento decorrerá no Centro de Artes e Espetáculos de Portalegre, "numa cidade e num dos distritos mais afetados pela falta de coesão territorial em Portugal".

Eleições diretas

O atual presidente Rui Rio e o eurodeputado Paulo Rangel são, por enquanto, os dois únicos candidatos anunciados às eleições diretas para presidente da Comissão Política Nacional do PSD, marcadas para 4 de dezembro.

O prazo para a apresentação de candidaturas termina em 22 de novembro.

Há dois anos, em novembro de 2019, os três candidatos às diretas de 2020, Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz, participaram no II Congresso da Coesão Territorial organizado pela JSD, que decorreu no Fundão (Castelo Branco).