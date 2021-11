PSD vai analisar antecipação do congresso

O PSD convocou um Conselho Nacional Extraordinário para o próximo sábado. O objetivo é discutir a possível antecipação do Congresso do partido que está marcado para janeiro.

A mesa deste órgão do PSD recebeu nos últimos dias dois requerimentos. Um de apoiantes de Paulo Rangel que apoiam a antecipação do congresso para 17, 18 e 19 de dezembro, e outro da Direção Nacional do partido que pediu que seja analisada a atual situação política do país, que vai a eleições legislativas antecipadas no início do próximo ano.

As diretas do PSD estão marcadas para o dia 4 de dezembro.

O comentador da SIC Luís Marques Mendes considera que uma eventual vitória de Paulo Rangel nas diretas do PSD pode prejudicar as ambições de André Ventura.

