O sindicato que representa os trabalhadores da fábrica de Mangualde do Grupo Stellantis, antiga PSA, acusa a administração de não estar a renovar contratos com trabalhadores precários e de estar a receber mão de obra de outras fábricas do grupo que estão paradas devido à pandemia.

A multinacional admite o empréstimo de trabalhadores, mas justifica que é consequência natural da sinergia que existe entre as várias unidades de produção.