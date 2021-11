O encerramento do túnel de Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia, está a provocar muitos constrangimentos no acesso à cidade do Porto.

A circulação rodoviária faz-se de forma muito lenta.

O túnel continuará encerrado durante um ano e meio, devido às obras de expansão do Metro do Porto.

Em declarações à SIC, Pedro Quintas, responsável pelo projeto, explica como vai funcionar a nova linha amarela e pede paciência aos condutores.

