Ex-candidato a Alenquer recolhe assinaturas para concorrer à liderança do PSD

O ex-candidato do PSD à Câmara Municipal de Alenquer Nuno Miguel Henriques anunciou na quarta-feira estar a recolher assinaturas para concorrer à liderança do partido.

Em comunicado, refere-se que "o novo candidato" apresentará no sábado, no Conselho Nacional marcado para Aveiro, as bases da sua candidatura "como a terceira via ideológica, de mudança geracional e com novas ideias e conceitos, assentes numa real matriz social-democrata".

Nuno Miguel Henriques "iniciou já o processo de recolha das assinaturas necessárias para a formalização da sua candidatura à liderança do PSD", refere o texto, salientando que "esta candidatura pode pressupor uma segunda volta nas eleições internas no PSD a 11 de dezembro de 2021".

Em 2012, Nuno Miguel Henriques manifestou publicamente a intenção de ser candidato à liderança do PSD contra Pedro Passos Coelho, que acabou por não concretizar.

Para ser candidato, terá de entregar 1.500 assinaturas até 22 de novembro.

Eleições diretas do PSD marcadas para 4 de dezembro

As eleições diretas no PSD estão marcadas para 4 de dezembro e são candidatos o atual presidente Rui Rio e o eurodeputado Paulo Rangel.

Caso nenhum dos candidatos obtenha mais de 50% dos votos expressos (o que só pode acontecer se forem pelo menos três), a segunda volta está marcada para 11 de dezembro.

O ex-candidato a Alenquer nas últimas autárquicas (obteve 14,5% dos votos contra 42,4% do PS) refere ter "três décadas de militância", apresenta-se com o lema "Portugal, mais e melhor" e manifesta a intenção de "percorrer o país apresentando o seu programa para o partido".

Nuno Miguel Henriques - que teve como presidente da comissão honra da sua candidatura autárquica o ex-presidente do Governo da Madeira Alberto João Jardim, que hoje manifestou apoio a Rui Rio nas diretas - apresenta-se numa nota biográfica como autor de projetos culturais, formador e declamador de poesia.

Foi adjunto da presidente da Câmara de Castanheira de Pera, deputado municipal em Torres Vedras pelo PSD e diretor do Instituto de Artes do Espetáculo de Lisboa, entre 1995 a 2001.