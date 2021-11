Extração de lítio gera contestação na Covilhã

Um dos contratos de concessão mineira assinados refere-se à exploração de Lítio na serra da Argemela, no concelho da Covilhã, contudo, intenção da extração deste mineral tem sido fortemente contestada pela população local.

Situada entre os concelhos do Fundão e da Covilhã, a Serra da Argemela há muito que é lugar apetecível para a extração de lítio.

A concessão de exploração agora concedida está dependente da aprovação do estudo de impacto ambiental.

A exploração de lítio e de outros minerais na Serra da Argemela contempla uma área de 400 hectares.

A intenção da exploração de Lítio, a céu aberto, na Serra da Argemela, tem sido muito contestada pelas populações das freguesias vizinhas, sobretudo da aldeia de Barco que fica a curta distância:

Contudo, esta não é a única exploração de Lítio prevista em Portugal, pois duas outras concessões na região de Trás-os-Montes estão concessionadas desde 2019.

Em Montalegre, na freguesia de Morgade, a Empresa Luso-Recursos garante ter descoberto uma das maiores jazidas de lítio do mundo, sendo que o Estudo de Impacto Ambiental foi entregue no passado mês de Agosto.

Mais adiantada está a concessão da mina de Lítio do Barroso, no concelho de Boticas, em que a Agência Portuguesa do Ambiente já declarou a conformidade do Estudo de Impacto Ambiental, que inclui 238 medidas para mitigar os impactos, e a consulta pública reuniu dezenas de reclamações - a decisão está agora dependente da APA.

Entretanto, a empresa já manifestou intenção de começar a construção da estrutura no próximo ano e a produção comercial em 2023.

Esta exploração do Barroso tem sido muito contestada pelas populações, que alegam ser uma região classificada como património agrícola mundial.

