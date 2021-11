Regresso ao trabalho presencial e greve no Metro de Lisboa aumentam trânsito na capital

Com o fim das recomendações do teletrabalho, nas últimas semanas o trânsito nas grandes cidades tem aumentado. A situação complica-se esta quinta-feira devido às greves dos transportes públicos.

No período da manhã, os condutores depararam-se com longas filas nas principais vias de acesso à cidade de Lisboa, como foi o caso do IC19 e do Eixo Norte-Sul.

O Metro de Lisboa encerrou esta quinta-feira na sequência da greve de 24 horas dos trabalhadores da transportadora. A circulação deverá ser retomada na sexta-feira.

