Paulo Rangel contrapõe proposta de Rio com diretas no PSD a 27 de novembro

"20 de novembro não chega mas 27 é razoável", considera Paulo Rangel em resposta à proposta de Rui Rio, desde que garantida a segurança jurídica e os direitos dos militantes.

Paulo Rangel concorda com a antecipação das eleições internas, mas diz que a data de 20 de novembro não respeita os estatutos do partido. O candidato à liderança do PSD contrapõem que as internas se realizem a 27 de novembro.

Rui Rio vai propor diretas para 20 novembro para precaver uma eventual segunda volta a 27 de novembro, para que o congresso possa realizar-se a 11 de dezembro.

Na reunião de hoje do Conselho Nacional do PSD vai ser discutido se esta proposta se encaixa no calendário e nos estatutos do partido.