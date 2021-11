Porto vai ter 200 câmaras de videovigilância em três zonas da cidade

A instalação de um sistema de videovigilância nas ruas do Porto vai custar quatro milhões de euros, um investimento totalmente suportado pela autarquia.

O concurso para a compra das primeiras 79 câmaras vai ser será lançado no prazo máximo de cinco meses.

As câmaras vão ser instaladas em três zonas da cidade entre o Marquês e Ribeira, no polo universitário da Asprela e na Pasteleira, zona crítica do tráfico de droga e onde fica a sede da Polícia Municipal. Os locais foram selecionados pela PSP.

A proposta de videopoliciamento é uma velha reinvindicação de Rui Moreira. Foi aprovada na primeira reunião do executivo municipal, após as autárquicas.