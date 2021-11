O candidato à liderança do PSD Paulo Rangel criticou Rui Rio por ter proposto no sábado a abertura dos cadernos eleitorais a militantes sem quotas em dia, ao contrário do que defendeu "nos últimos 30 anos", reiterando que "não se mudam regras a meio do processo".

Em declarações aos jornalistas, no final da reunião do Conselho Nacional que se prolongou por oito horas em Aveiro, o eurodeputado classificou a reunião como "um exercício de democracia viva" e "à moda antiga".

Questionado sobre as críticas de Rui Rio de que os seus apoiantes tiveram medo de abrir os cadernos eleitorais - ao rejeitarem a sua proposta para que todos os militantes ativos pudessem votar, em vez de apenas os que têm as quotas em dia -, Rangel frisou que este Conselho Nacional tinha como objetivo único "tentar acelerar os prazos das eleições internas".