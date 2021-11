Musicoterapia estimula a comunicação de pessoas com autismo

“Musicar” é o novo projeto da Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (APPDA) de Setúbal. Semanalmente, um musicoterapeuta estimula e comunica com pessoas que têm perturbações do espetro do autismo.

Há vários anos que Pedro Condinho trabalha num projeto de inclusão pela música. Aceitou o desafio da associação para desenvolver um projeto que estimula as capacidades sensoriais e cognitivas de pessoas com perturbações do desenvolvimento. Foi assim que nasceu o “Musicar”.

O projeto é destinado a pessoas com perturbações do espetro do autismo, de todas idades, e pretende melhorar o bem-estar e a capacidade de interação com o mundo que as rodeia.

Mais informações em janeladeesperanca.pt

