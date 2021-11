Sessões de hipoterapia ajudam crianças com necessidades educativas

O cavalo Tony já está habituado à presença das crianças. Em Vila Nova de Tázem, a associação “Reencontro” organiza sessões de hipoterapia para crianças com necessidades educativas. As sessões acontecem no picadeiro da GNR, em Gouveia.

A hipoterapia começou com o atual comandante distrital da GNR da Guarda e, ainda hoje, é uma das atividades com mais sucesso no conselho. O trabalho de parceria entre a “Reencontro” nunca pararam, nem durante os confinamentos.

Neste momento, a associação acompanha 275 crianças que vão dos três anos até à juventude. O projeto multidisciplinar pode abranger vários concelhos, tendo por base o interesse das crianças.

Mais informações em janeladeesperanca.pt

