Milhares de alunos sem aulas a meio do primeiro período

A meio do primeiro período, ainda há milhares de alunos sem aulas, com o Ministério da Educação a confirmar à SIC que 60 horários completos estão por preencher.

Na segunda semana de novembro, 60 horários anuais completos estão por preencher, números indicados pelo Ministério da Educação.

Diretores e associações de pais alertam para um problema nacional que se repete ano após ano.

2021 conta com milhares de alunos com disciplinas em suspenso, havendo maior incidência nas regiões do Algarve e Lisboa e Vale do Tejo.

Já o Presidente da Associação de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, alerta para o envelhecimento da classe docente.

Os diretores de escolas estimam que a regularização dos horários fique concluída até ao final do primeiro período.

