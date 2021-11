Segundo dia de greve parcial na Transtejo

Os trabalhadores da Transtejo cumprem esta terça-feira o segundo dia de greve parcial.

Os horários mais afetados continuam a ser os das horas de ponta da manhã e da tarde.

As ligações de Cacilhas, Montijo e Seixal a Lisboa são retomadas mais tarde do que ontem: a partir das 11 horas. Já a ligação de Trafaria/Porto Brandão a Belém começa por volta das 9:40 da manhã.

Os trabalhadores vão cumprir um novo período de greve durante a tarde, que deverá começar entre as 16:00 e as 17:00.

Esta paralisação termina na sexta-feira.

Adesão de 71% no primeiro dia de greve

A greve parcial dos trabalhadores da Transtejo registou, na segunda-feira, no primeiro período de interrupção, "uma adesão de 71%", indicou a empresa, num balanço confirmado pelo sindicato.

"Na ligação fluvial Seixal -- Cais do Sodré a adesão foi nula, pelo que as carreiras do período de ponta da manhã foram realizadas, como habitual", informou a empresa Transtejo/Soflusa (TTSL), em resposta à agência Lusa.

De acordo com o sindicalista Paulo Lopes, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), a greve parcial, de três horas por turno, é dirigida aos trabalhadores com a categoria de "Mestres" e durante a manhã houve "adesão total" nas ligações Cacilhas - Cais do Sodré, Montijo - Cais do Sodré e Trafaria - Porto Brandão -- Belém.

"Aderiram todos, exceto um mestre na linha do Seixal", referiu o sindicalista da FECTRANS.

