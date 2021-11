Dez chefes de equipa da urgência cirúrgica do Hospital Santa Maria demitem-se

Dez chefes de equipa dos serviços de urgência do Hospital de Santa Maria apresentaram a demissão esta quarta-feira. A degradação dos serviços e as horas extrtaordinárias estão na origem desta decisão, que entrará em vigor no dia 22 de novembro.

Na carta, a que a SIC teve acesso, os clínicos deram um prazo de 15 dias para permanecerem em funções.

Em causa está a falta de médicos para preencher as equipas do bloco operatório. Os médicos internos recusam-se a fazer mais horas extraordinárias para além das 150 horas anuais obrigatórias. Há casos de clínicos que no último ano fizeram mais de 1.000 horas, muitas sem serem pagas.

Contactada pela SIC, a administração do Santa Maria confirma ter recebido a carta e garante abertura para encontrar soluções para a organização do serviço.