Funcionários públicos vão fazer "uma grande greve" na sexta-feira

O líder da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, Sebastião Santana, afirmou esta quarta-feira que os trabalhadores vão fazer "uma grande greve" na sexta-feira, em protesto contra a atualização salarial de 0,9% proposta pelo Governo.

"Uma coisa é certa: dia 12 será uma grande greve da Administração Pública", afirmou o dirigente sindical no final de uma ronda negocial com a equipa do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, em Lisboa.