Greve na função pública: vários hospitais trabalham com serviços mínimos

Vários hospitais encontram-se em serviços mínimos, incluindo as urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, enquanto em Loures, desde as 22:00, os trabalhadores da recolha do lixo estão em greve e apelam à revisão de carreiras e a aumentos salariais.

Hospitais em serviços mínimos

Na noite desta sexta-feira, vários são os hospitais que entram em greve, tal como é o caso das urgências do hospital lisboeta de Santa Maria, que se encontram em serviços mínimos.

Os líderes da CGTP e da Frente Comum anteveem uma adesão semelhante durante o dia desta sexta-feira.

A CGTP fala do descontentamento "enormíssimo" nos trabalhadores da função pública, enquanto a Frente Comum exige a revisão de carreiras, o aumento de 90€ em todos os salários da função pública e a subida do ordenado mínimo para os 850€.

Trabalhadores do lixo também em greve

Também na madrugada desta sexta-feira, vários trabalhadores de recolha do lixo se reúnem junto ao local de trabalho, os Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos (SIMAR).

Iguamente, os representantes da CGTP e da Frente Comum também se encontram presentes.

A adesão rondará os cem elementos presentes e, esta sexta.feira, pelas 23:00, o lixo não deve ser recolhido nas zonas de Loures e Odivelas.

A greve termina à 00:00 de sábado.