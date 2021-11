Marcelo espera "consenso mínimo nacional" sobre novo aeroporto de Lisboa

O Presidente da República disse esta sexta-feira que a decisão sobre o novo aeroporto na área da Grande Lisboa tem de ser tomada.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou ainda que espera, independentemente do que resultar das eleições legislativas, um “consenso mínimo nacional” sobre o que vier a ser definido.

"O que eu espero é que independentemente do que sejam as escolhas que os portugueses venham a fazer daqui a cerca de dois meses e meio [eleições], seja possível ter um consenso mínimo nacional sobre o que há a ser definido" para o novo aeroporto, afirmou esta sexta-feira o chefe de Estado, no 32.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, em Albufeira.